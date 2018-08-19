"Ростов" разгромил "Енисей" в матче четвертого тура чемпионата России

"Ростов" с разгромным счетом (4:0) победил "Енисей" в матче 4-го тура РПЛ.

В первом тайме дублем отметился нападающий Бьорн Сигурдарсон, забивший на 31-й и 35-й минутах. Результативные пасы на счету хавбеков Алексея Ионова и полузащитника Аяза Гулиева.

Во второй половине встречи Ионов забил третий мяч в ворота красноярского клуба на 58-й минуте после передачи хавбека Дмитрия Скопинцева. А на 83-й минуте отличился Гулиев с передачи полузащитника Александра Зуева.

РОССИЯ. Премьер-лига - 2018/2019

4-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Енисей" (Красноярск) - 4:0 (2:0)

Голы: Сигурдарсон, 31 (1:0). Сигурдарсон, 35 (2:0). Ионов, 58 (3:0). Гулиев, 83 (4:0).

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Сигурдссон (Щадин, 83), Скопинцев, Гацкан, Салетрос, Гулиев, Ионов (Зуев, 66), Сигурдарсон (Шомуродов, 77).

"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Ятченко (Грицаенко, 66), Кичин, Дугалич, Гаджибеков, Гавазай (Саркисов, 54), Комолов, Огуде, Фатуллаев (Зотов, 46), Бодул, Костюков.

Предупреждения: Вилюш, 57. Дугалич, 57. Салетрос, 60.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Мурашов (Россия), Ширяев (Ставрополь).

19 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена".