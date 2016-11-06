"Ростов" разгромил "Арсенал"

"Ростов" на своем поле нанес поражение тульскому "Арсеналу" в матче 13-го тура чемпионата России – 4:1. Счет открыл Никита Бурмистров на 8-й минуте игры. Однако еще в первом тайме "Ростов" вышел вперед усилиями Александра Ерохина и Сердара Азмуна. В концовке встречи Дмитрий Полоз и Ерохин установили окончательный результат. Стоит отметить, что ростовчане не могли забить в трех матчах премьер-лиги подряд.

"Ростов" набрал 20 очков и вышел на 5-е место в турнирной таблице. "Арсенал" потерпел второе поражение подряд и с 9-ю очками остался на 14 месте. В следующем туре команда Ивана Данильянца примет "Анжи", а "Арсенал" – ЦСКА.

Чемпионат России

Премьер-лига

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Арсенал" (Тула) – 4:1 (2:1)

Трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"