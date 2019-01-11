"Ростов" расторг контракт с Юсуповым

"Ростов" расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым по обоюдному согласию, сообщает Твиттер российской команды.
Юсупов выступал за "Ростов" на правах аренды с 2017 по 2018 год, когда принадлежал "Зениту". По истечении соглашения перебрался в команду с юга России на правах свободного агента.
В текущем сезоне 29-летний хавбек сыграл в 16 матчах "Ростова", забил один гол и отдал две голевые передачи.
Контакт с 29-летним полузащитником расторгнут по обоюдному согласию.– Football Club Rostov (@rostovfc) 11 января 2019 г.
Юсупов выступал за "Ростов" с 2017-го года. Мы благодарим Артура за проведенное время в нашем клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/JidjIQZGUp
Опрос
Кто станет чемпионом России-2018/19?
Загрузка...