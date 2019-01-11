"Ростов" расторг контракт с Юсуповым

"Ростов" расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым по обоюдному согласию, сообщает Твиттер российской команды.

Юсупов выступал за "Ростов" на правах аренды с 2017 по 2018 год, когда принадлежал "Зениту". По истечении соглашения перебрался в команду с юга России на правах свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний хавбек сыграл в 16 матчах "Ростова", забил один гол и отдал две голевые передачи.

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