"Ростов" пытается привлечь болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на игру с "МЮ"

Болельщики "Ростова", которые придут на домашний матч 18-го тура чемпионата России против "Томи", смогут выиграть билеты на поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщила пресс-служба клуба. Встреча с "Томью" состоится 3 марта, игра с "МЮ" пройдет 9 марта.

"Уважаемые болельщики, у вас есть уникальный шанс выиграть билеты на домашний матч 1/8 Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Для этого вам нужно прийти на сегодняшнюю игру с "Томью", которая начнется в 19:00", – говорится в сообщении.