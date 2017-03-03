16:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" пытается привлечь болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на игру с "МЮ"

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Болельщики "Ростова", которые придут на домашний матч 18-го тура чемпионата России против "Томи", смогут выиграть билеты на поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщила пресс-служба клуба. Встреча с "Томью" состоится 3 марта, игра с "МЮ" пройдет 9 марта.

"Уважаемые болельщики, у вас есть уникальный шанс выиграть билеты на домашний матч 1/8 Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Для этого вам нужно прийти на сегодняшнюю игру с "Томью", которая начнется в 19:00", – говорится в сообщении.

 

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10797

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dzaga

Хороший ход, молодцы

16:35

ДЖИММ

а

16:27

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