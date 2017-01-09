"Ростов" проявляет интерес к защитнику "Заглембе" Яху

Агент Нима Модир сообщил, что "Ростов" интересуется защитником "Заглембе" Ярославом Яхом. 23-летний поляк выступает в составе люблинского клуба с 2013 года. За команду он провел 28 матчей. Кроме того, имеет опыт выступлений в составе молодежной сборной Польши.

- "Ростов" интересуется Яхом, - приводит "Р-Спорт" слова Модира. - Они уже контактировали со мной и моим польским коллегой, также представляющим интересы игрока. Помимо "Ростова" в услугах Яха заинтересованы такие клубы, как "Галатасарай" и "Стоук Сити". В данный момент я нахожусь в Турции на переговорах по игроку, но не могу сказать, какой вариант в итоге станет для нас приоритетным.