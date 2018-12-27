"Ростов" проведет три зимних сбора, сообщает официальный сайт желто-синих. 5 января подопечные главного тренера команды Валерия Карпина выйдут из отпуска и вылетят в Белек (Турция), где будут тренироваться до 15 января.

Второй сбор с 18 по 30 января пройдет в Дохе (Катар). Заключительный состоится в Марбелье (Испания) с 4 по 20 февраля.

В Турции команда Валерия Карпина проведет два товарищеских матча. 11 января "Ростов" сыграет против албанского "Кукеси", а 14 января встретится со "Спартаком" из Словакии.

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