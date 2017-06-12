"Ростов" просматривает российского защитника из клуба Сарсании

Защитник Сергей Обивалин находится на просмотре в "Ростове", сообщает официальный Твиттер клуба. Игрок с 2017 года играет в "Атлантасе", провел в текущем сезоне 14 матчей и забил 1 гол в чемпионате Литвы. Он является воспитанником "Крыльев Советов", провел за них четыре матча в сезоне-2014/15 и помог самарцам вернуться в премьер-лигу. Также в его карьере была "Лада-Тольятти" и любительский "Спортакадемклуб".

"Атлантас" возглавляет российский специалист Константин Сарсания.