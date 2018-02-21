09:20 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" продлил контракты с Калачевым, Байрамяном и Вебером

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"Ростов" на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с рядом футболистов. Новые соглашения с клубом подписали полузащитники Тимофей Калачев, Хорен Байрамян и Дмитрий Вебер. Детали контрактов не разглашаются.

Калачев в нынешнем сезоне провел 17 матчей за "Ростов", забив четыре мяча и сделав три голевые передачи. На счету Байрамяна 14 игр.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11530

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КОММЕНТАРИИ (7)
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King's Bounty IX

За Калачева рад.

11:53

человек за футбол

а почему Могилевец сбежал в Рубин?? Сколько это будет продолжаться?

11:10

Трижды разбанен)

Тимоша - наша сила!!!

11:02

Lars Berger

Тимофей - настоящий лидер "Ростова".

10:15

Felix BARSA

Калачев настоящий лидер нашего клуба! А Ерохин, Кудряшев и компания были мужиками, стали муд...

10:14

zema1905

Ну хоть Калачева Бердыеву не отдали и на том спасибо.

09:37

gan75

Конечно, какой же Ростов без Калачёва

09:30

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