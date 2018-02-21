"Ростов" продлил контракты с Калачевым, Байрамяном и Вебером

"Ростов" на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с рядом футболистов. Новые соглашения с клубом подписали полузащитники Тимофей Калачев, Хорен Байрамян и Дмитрий Вебер. Детали контрактов не разглашаются.

Калачев в нынешнем сезоне провел 17 матчей за "Ростов", забив четыре мяча и сделав три голевые передачи. На счету Байрамяна 14 игр.