"Ростов" продлил контракты с Калачевым, Байрамяном и Вебером

"Ростов" на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с рядом футболистов. Новые соглашения с клубом подписали полузащитники Тимофей Калачев, Хорен Байрамян и Дмитрий Вебер. Детали контрактов не разглашаются.
Калачев в нынешнем сезоне провел 17 матчей за "Ростов", забив четыре мяча и сделав три голевые передачи. На счету Байрамяна 14 игр.
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 21 февраля 2018 г.
Тимофей Калачев, Хорен Байрамян и Дмитрий Вебер продлили контракты с нашей командой! pic.twitter.com/eNuyczNEKJ
King's Bounty IX
За Калачева рад.
11:53
человек за футбол
а почему Могилевец сбежал в Рубин?? Сколько это будет продолжаться?
11:10
Трижды разбанен)
Тимоша - наша сила!!!
11:02
Lars Berger
Тимофей - настоящий лидер "Ростова".
10:15
Felix BARSA
Калачев настоящий лидер нашего клуба! А Ерохин, Кудряшев и компания были мужиками, стали муд...
10:14
zema1905
Ну хоть Калачева Бердыеву не отдали и на том спасибо.
09:37
gan75
Конечно, какой же Ростов без Калачёва
09:30