"Ростов" прибыл в Турцию на первый зимний сбор

Футболисты "Ростова" вышли из отпуска и прибыли в Белек (Турция), где будут тренироваться до 15 января.

В расположении команды находится полузащитник Аяз Гулиев. Ранее СМИ сообщали, что 22-летний игрок может вернуться в "Спартак".

В Турции команда Валерия Карпина проведет два товарищеских матча. 11 января "Ростов" сыграет против албанского "Кукеси", а 14 января встретится со "Спартаком" из Словакии.

Второй сбор с 18 по 30 января пройдет в Дохе (Катар). Заключительный состоится в Марбелье (Испания) с 4 по 20 февраля.

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