22:40 15 июня | Футбол — РФПЛ

"Ростов" представил форму на сезон-2018/19


"Ростов" презентовал форму на следующий сезон. Домашний комплект сделан в полностью желтом цвете, гостевой - в синем.

Ростовчане в минувшем чемпионате России заняли 11-е место. 

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