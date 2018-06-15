"Ростов" представил форму на сезон-2018/19

👏👏👏 Встречайте! Новая форма нашей команды на сезон 2018/2019! Форма представлена в трёх цветах! pic.twitter.com/Us36Q3Ees1

Представили нашу новую форму болельщикам pic.twitter.com/6BbmOFAEo5 – Football Club Rostov (@rostovfc) 15 июня 2018 г.

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