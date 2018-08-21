"Ростов" представил 4-й комплект формы. В стиле ковра

Пресс-служба "Ростова" продолжила тему с ковром, которая поднялась после матча 4-го тура РПЛ в воскресенье с красноярским "Енисеем" (4:0).
Во время трансляции после одного из забитых голов в трансляцию матча попали болельщики донского клуба, у которых в руках был ковер. После игры клуб начал поиски этих людей и пообещал, что постелет его на базе, если пост в Твиттере наберет 500 лайков. Условие было выполнено менее, чем за сутки.
Теперь "Ростов" показал фанатам 4-й комплект формы, выполненный в цветах того самого ковра.
🔥🔥🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 21 августа 2018 г.
Представляем вашему вниманию 4-й комплект игровой формы на сезон 2018/19!
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Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба!
Предзаказ можно сделать в ЛС официальной группы вк: https://t.co/yHXpGfudkt pic.twitter.com/lCXaj2Ebv1