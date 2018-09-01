"Ростов" поздравил Юсупова с днем рождения

"Ростов" поздравил с днем рождения своего полузащитника Артура Юсупова. Сегодня ему исполнилось 29 лет.

- С днем рождения, Артур! Сегодня нашему полузащитнику исполнилось 29 лет! Здоровья, удачи и побед!, - говорится в сообщении официального Твиттера клуба.

Артур Юсупов выступает за "Ростов" с сезона-2017/18. В текущем сезоне он провел в команде четыре матча.

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