"Ростов" поздравил Кучука с 58-летием

"Ростов" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения главного тренера команды Леонида Кучука. Сегодня, 27 августа, белорусскому специалисту исполняется 58 лет.

– С первого дня вашей работы в "Ростове" вы вселили спокойствие и уверенность футболистам, – говорится в поздравлении клубной пресс-службы. – Ваша смелость и уверенность в своих силах характеризует вас как сильнейшего специалиста, которому можно смело доверить управление командой. Леонид Станиславович, примите наши самые искренние поздравления! Пусть вам сопутствует удача, а близкие всегда радуют своими улыбками. Желаем вам крепкого здоровья и большого человеческого счастья!

Напомним, Кучук возглавил "Ростов" в июне 2017 года перед началом чемпионата России. После семи туров национального первенства дончане занимают 4-е место в турнирной таблице (14 очков).

В 8-м туре команда Кучука на выезде сыграет с лидером чемпионата "Зенитом" (19 баллов). Встреча состоится сегодня, 27 августа. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.