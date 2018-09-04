16:49 | Футбол — РПЛ

"Ростов" поздравил Карпина с рождением дочери

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"Ростов" поздравил главного тренера Валерия Карпина с рождением ребенка. Супруга Дарья родила 49-летнему специалисту дочь. 

От всей души поздравляем вас и вашу жену Дарью с рождением прекрасной малышки! Коллектив ФК "Ростов" желает вам, чтобы прекрасная дочь росла здоровой и радовала своих родителей, - сообщается в официальном Твиттере дончан.

У Карпина есть две дочери от первого брака: Мария (22 года) и Валерия (17 лет).

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