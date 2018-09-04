"Ростов" поздравил Карпина с рождением дочери

"Ростов" поздравил главного тренера Валерия Карпина с рождением ребенка. Супруга Дарья родила 49-летнему специалисту дочь.

- От всей души поздравляем вас и вашу жену Дарью с рождением прекрасной малышки! Коллектив ФК "Ростов" желает вам, чтобы прекрасная дочь росла здоровой и радовала своих родителей, - сообщается в официальном Твиттере дончан.

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Пополнение в семье нашего главного тренера!



Дорогой Валерий Георгиевич!



От всей души поздравляем Вас и Вашу жену Дарью с рождением прекрасной малышки!



Коллектив ФК "Ростов" желает Вам, чтобы прекрасная дочь росла здоровой и радовала своих родителей. pic.twitter.com/lEqbZLsei1 – Football Club Rostov (@rostovfc) 4 сентября 2018 г.

У Карпина есть две дочери от первого брака: Мария (22 года) и Валерия (17 лет).

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