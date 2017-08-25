"Ростов" поздравил Бердыева с днем рождения: "Благодарим Вас за то, что сейчас наш город живет футболом"

"Ростов" на официальном сайте поздравил бывшего главного тренера и вице-президента команды Курбана Бердыева с днем рождения. Пресс-служба ростовчан поблагодарила специалиста за то, что город сейчас живет футболом.

Сегодня Бердыеву, который тренирует "Рубин", исполнилось 65 лет.

"Уважаемый Курбан Бекиевич! Примите самые искренние поздравления с днем рождения!



Ваша неиссякаемая любовь к футболу заставляет восхищаться. В нашем городе Вам удалось разбудить страсть к этому виду спорта у людей всех возрастов и полов: взрослых и детей, мужчин и женщин, студентов и пенсионеров. Можно смело сказать, что сейчас Ростов-на-Дону живет футболом, и мы искренне благодарим Вас за это.



Можно бесконечно долго говорить о тех результатах, которые показывала наша любимая команда и о Вашем тренерском мастерстве, но мы хотели бы подчеркнуть личные качества, присущие Вам – искреннюю отзывчивость, мудрость, доброту и трудолюбие, которыми мы всегда восхищались.



Пусть Ваша любимая работа приносит Вам удовольствие. Желаем Вам крепкого здоровья, любви и улыбок близких Вам людей", – говорится в поздравлении "Ростова".