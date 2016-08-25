"Ростов" поздравил Бердыева с днем рождения

"Ростов" поздравил бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 64 года. В последнее время он является консультантом "Ростова".

– Курбану Бердыеву исполнилось 64 года. Уважаемый Курбан Бекиевич, поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам неиссякаемой энергии, здоровья и исполнения всего задуманного! Большое спасибо за все! – говорится в сообщении ростовчан.