"Ростов" поздравил Бердыева с днем рождения

"Ростов" поздравил бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 64 года. В последнее время он является консультантом "Ростова".
– Курбану Бердыеву исполнилось 64 года. Уважаемый Курбан Бекиевич, поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам неиссякаемой энергии, здоровья и исполнения всего задуманного! Большое спасибо за все! – говорится в сообщении ростовчан.
alex775900
С Днем рождения!!!ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ!!!
15:26 25 августа
Cheremis57
Присоединяюсь к поздравлениям! Крепкого Вам здоровья и удачи в наступившем сезоне!! Уверен в золотом успехе ФК"Ростов" в чемпионате России!!!
13:20 25 августа
футбол2018
Хороший подарок Ростов преподнес своему тренеру! С Днем Рождения Бекиевич!!Удачи! Ты лучший в стране!
13:07 25 августа
Басист
С днём рождения, Тренер!
12:15 25 августа
ATA
КББ с 64 - летием , а жириновский + жирков + радион, локти кусают как Курбан вывел Ростов в ЛЧ
12:09 25 августа
Spinor
Ростов поздравил, а "ведущая" спортивная газета России? Не было указания сверху?
11:23 25 августа
Pol Pot
Ну а пока удачи Ростову с Вами, профессор
11:15 25 августа
Pol Pot
Самые наилучшие пожелания Курбану Бекиевичу и скорейшего возвращения в Рубин
11:14 25 августа
NickNo
Лучший подарок команда уже преподнесла вчера!
11:10 25 августа
rustov
Здоровья, творческих успехов Курбану Бекиевичу!
11:03 25 августа