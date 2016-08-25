10:42 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" поздравил Бердыева с днем рождения

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"Ростов" поздравил бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 64 года. В последнее время он является консультантом "Ростова".

– Курбану Бердыеву исполнилось 64 года. Уважаемый Курбан Бекиевич, поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам неиссякаемой энергии, здоровья и исполнения всего задуманного! Большое спасибо за все! – говорится в сообщении ростовчан.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10403

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КОММЕНТАРИИ (10)
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alex775900

С Днем рождения!!!ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ!!!

15:26 25 августа

Cheremis57

Присоединяюсь к поздравлениям! Крепкого Вам здоровья и удачи в наступившем сезоне!! Уверен в золотом успехе ФК"Ростов" в чемпионате России!!!

13:20 25 августа

футбол2018

Хороший подарок Ростов преподнес своему тренеру! С Днем Рождения Бекиевич!!Удачи! Ты лучший в стране!

13:07 25 августа

Басист

С днём рождения, Тренер!

12:15 25 августа

ATA

КББ с 64 - летием , а жириновский + жирков + радион, локти кусают как Курбан вывел Ростов в ЛЧ

12:09 25 августа

Spinor

Ростов поздравил, а "ведущая" спортивная газета России? Не было указания сверху?

11:23 25 августа

Pol Pot

Ну а пока удачи Ростову с Вами, профессор

11:15 25 августа

Pol Pot

Самые наилучшие пожелания Курбану Бекиевичу и скорейшего возвращения в Рубин

11:14 25 августа

NickNo

Лучший подарок команда уже преподнесла вчера!

11:10 25 августа

rustov

Здоровья, творческих успехов Курбану Бекиевичу!

11:03 25 августа

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