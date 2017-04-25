"Ростов" повторил рекорд "Локомотива"

В домашнем матче 25-го тура премьер-лиги против "Уфы" оборона "Ростова" в девятый раз подряд не позволила соперникам отличиться. Никита Медведев и компания повторили рекорд чемпионатов страны по числу последовательных сухих игр, который был установлен на рубеже веков "Локомотивом".

Команда Юрия Семина, сыграв на ноль в последнем туре чемпионата-1999, не пропустила в восьми первых встречах сезона-2000. Не пропустить на протяжении восьми кряду матчах получалось также у ростовчан в прошлом сезоне. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Уфа"