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"Ростов" после победы над "Спартаком" проиграл "Оренбургу"

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"Ростов" с минимальным счетом уступил "Оренбургу" в матче 10-го тура чемпионата России (0:1). Единственный гол забил защитник Сергей Терехов

"Ростов" с 18 очками остался на третьем месте в турнирной таблице, "Оренбург" набрал 14 баллов и поднялся на шестую строчку. 

Чемпионат России

Премьер-лига 

10-й тур 

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Оренбург" - 0:1 (0:1)

Гол: Терехов, 11. 

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Калачев, Гацкан, Ионов (Зуев, 67), Гулиев (Юсупов, 86), Кьяртанссон (Шомуродов, 58).

"Оренбург": Фролов, Малых, Андреев, Ойеволе, Сиваков, Терехов, Мишкич (Чиркин, 83), Афонин, Сутормин, Козлов (Чуканов, 90), Деспотович (Попович, 70).

Предупреждения: Андреев, 23. Паршивлюк, 37. Афонин, 54. Мишкич, 82. Гацкан, 90+1. Ойеволе, 90+2. Сутормин, 90+2. Чуканов, 90+3. 

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва), Воронцов (Ярославль).

6 октября. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

Ростов - Оренбург

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