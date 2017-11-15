"Ростов" попросил РФПЛ начать матч с "Амкаром" с минуты молчания в память о погибших болельщиках

"Ростов" направил обращение к РФПЛ с просьбой начать матч 17-го тура чемпионата России по футболу с "Амкаром" с минуты молчания в память о погибших в ДТП болельщиках. Авария произошла в ночь со вторника на среду на трассе М4 "Дон", погибли пять человек, возвращавшихся с игры Аргентина – Нигерия (2:4) из Краснодара). Еще несколько фанатов находятся в больнице.

– Мы обратились в РФПЛ с просьбой перед матчем с "Амкаром" почтить память погибших минутой молчания, – цитирует ТАСС пресс-службу "Ростова". – Наверняка ответ будет положительным.

Игра между "Ростовом" и "Амкаром" пройдет 19 ноября на стадионе "Олимп-2", начало – в 16.30 по московскому времени.

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