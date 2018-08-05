"Ростов" похвалил качество газона на стадионе ЦСКА

"Ростов" в Твиттере опубликовал фотографию газона на "Арене ЦСКА", на которой команде предстоит сыграть с ЦСКА в матче 2-го тура чемпионата России. Дончане отметили качество травяного покрытия на домашнем стадионе армейцев.
"Отличный газон на домашней арене ЦСКА", - говорится в подписи к фотографии.
ЦСКА – "Ростов": Российская премьер-лига, 2-й тур, 5 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 19.00 (по московскому времени)
Отличный газон на домашней арене ЦСКА#ЦСКАРостов pic.twitter.com/j4b0YKaNPt– Football Club Rostov (@rostovfc) 5 августа 2018 г.