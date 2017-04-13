"Ростов" погасил долги перед игроками и тренерами

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что долгов по заработной плате и премиальным перед игроками и тренерами "Ростова" на данный момент нет. Он добавил, что за счет оптимизации заработной платы руководства клуба с учетом налогов в фонд оплаты труда удалось на 30 миллионов рублей уменьшить расходы клуба по данной статье.

По его словам, около 50 процентов кредиторской задолженности удалось погасить за счет премиальных от Лиги чемпионов. Ранее в марте правительство Ростовской области сообщало, что общая задолженность футбольного клуба "Ростов", включая налоги и премиальные игрокам и тренерам, составляет 360 миллионов рублей.

- Фактически на сегодняшний день клубу удалось не только выплачивать регулярные расходы, но и изыскивать средства на погашение кредиторской задолженности, - цитирует Р-Спорт Гуськова. - Кредиторская задолженность на сегодняшний день фактически сведена к минимуму. Долгов перед футболистами, перед тренерским составом ни по заработной плате, ни по премиальным не существует. В марте мы выплатили премиальные за первый круг чемпионата России 2016-2017 годов, за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы.