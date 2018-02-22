"Ростов" подтвердил расторжение контракта с Бухаровым

"Ростов" в официальном Твиттере подтвердил информацию "СЭ" о расторжении контракта с Александром Бухаровым. Клуб отмечает, что соглашение расторгнуто по взаимной договоренности.

В текущем сезоне форвард провел 15 матчей и забил 3 гола в чемпионате и Кубке России. По данным "СЭ", игрок может вернуться в "Рубин", где выступал с 2004 по 2010 год.

В конце января нападающий сборной России получил травму ахиллова сухожилия. 29 января он перенес операцию и выбыл ориентировочно на три месяца.

Отметим, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Бухарова в число кандидатов на поездку на чемпионат мира-2018.

Александр Бухаров покинул "Ростов"



Между ФК "Ростов" и нападающим Александром Бухаровым достигнута договоренность о расторжении контракта.



ФК "Ростов" благодарит Александра за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/rrXbVsMlNN – Football Club Rostov (@rostovfc) 22 февраля 2018 г.

Трансферы-2018. Первые итоги // Таблица переходов РФПЛ