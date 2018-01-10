"Ростов" подтвердил переход Чуперки

"Ростов" на своем официальном сайте подтвердил подписание контракта с полузащитником "Балтики" Валерием Чуперкой. Соглашение между молдавским хавбеком и клубом из Ростова-на-Дону рассчитан на 2,5 года с возможностью продления на еще один сезон.

Отметим, что ранее генеральный директор клуба ФНЛ Теймураз Лепсая сообщил, что 25-летний игрок решил выкупить свой контракт у калининградцев и перейти в команду Валерия Карпина.