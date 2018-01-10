19:08 10 января | Футбол — РФПЛ

"Ростов" подтвердил переход Чуперки

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"Ростов" на своем официальном сайте подтвердил подписание контракта с полузащитником "Балтики" Валерием Чуперкой. Соглашение между молдавским хавбеком и клубом из Ростова-на-Дону рассчитан на 2,5 года с возможностью продления на еще один сезон.

Отметим, что ранее генеральный директор клуба ФНЛ Теймураз Лепсая сообщил, что 25-летний игрок решил выкупить свой контракт у калининградцев и перейти в команду Валерия Карпина.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11457

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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podnimitemneveki

Совершенно нелепоя трансыерная политика все типа на перспективу с такой перспективой и до ФНЛ можно доигратся

22:16 10 января

Владимир 3107

В средней линии у "Ростова" итак перебор игроков. Для чего взяли ещё одного хава непонятно. Сидеть в запасе и за просто так деньги у клуба получать? Уж лучше бы взяли кого-то в линию обороны или атаки.

20:53 10 января

RSDsouth

Селекция понятна : берём либо бывшие < вложения > Валеры либо всех Валер ...

20:02 10 января

OuksNeizbezhen

Концедалов - это их титульный бренд.

19:29 10 января