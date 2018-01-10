"Ростов" подтвердил переход Чуперки

"Ростов" на своем официальном сайте подтвердил подписание контракта с полузащитником "Балтики" Валерием Чуперкой. Соглашение между молдавским хавбеком и клубом из Ростова-на-Дону рассчитан на 2,5 года с возможностью продления на еще один сезон.
Отметим, что ранее генеральный директор клуба ФНЛ Теймураз Лепсая сообщил, что 25-летний игрок решил выкупить свой контракт у калининградцев и перейти в команду Валерия Карпина.
Валерий Чуперка – игрок "Ростова"– Football Club Rostov (@rostovfc) 10 января 2018 г.
Подробнее: https://t.co/5hsTDgLkUy pic.twitter.com/ZRK4r9DM6h
podnimitemneveki
Совершенно нелепоя трансыерная политика все типа на перспективу с такой перспективой и до ФНЛ можно доигратся
22:16 10 января
Владимир 3107
В средней линии у "Ростова" итак перебор игроков. Для чего взяли ещё одного хава непонятно. Сидеть в запасе и за просто так деньги у клуба получать? Уж лучше бы взяли кого-то в линию обороны или атаки.
20:53 10 января
RSDsouth
Селекция понятна : берём либо бывшие < вложения > Валеры либо всех Валер ...
20:02 10 января
OuksNeizbezhen
Концедалов - это их титульный бренд.
19:29 10 января