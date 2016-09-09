14:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" подтвердил назначение Данильянца на пост главного тренера

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Курбан БЕРДЫЕВ.Бердыев утвержден на посту вице-президента - тренера "Ростова"

"Ростов" на своем официальном сайте объявил о назначении Ивана Данильянца на пост главного тренера команды. 63-летний специалист входит в штаб ростовчан с декабря 2014 года. К исполнению своих обязанностей Данильянц приступил с сегодняшнего дня.

Как ранее сообщал "СЭ", срок нахождения Дмитрия Кириченко на посту и.о. главного тренера истек – по правилам лицензирования, команду РФПЛ специалист без лицензии категории PRO может занимать всего месяц.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10445

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Никифор

Это новоиспеченный Остап, прошу любить и жаловать. Проходимец с австрийским гражданством, урожденный в Туркмении, с молдавскими корнями))) Казанские писали, что деньги вымогал с родителей, чтобы пристроить в свой спортивный интернат.

15:37

shur

А кто это? И что будет с Ростовом?

15:33

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