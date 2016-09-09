"Ростов" подтвердил назначение Данильянца на пост главного тренера

"Ростов" на своем официальном сайте объявил о назначении Ивана Данильянца на пост главного тренера команды. 63-летний специалист входит в штаб ростовчан с декабря 2014 года. К исполнению своих обязанностей Данильянц приступил с сегодняшнего дня.

Как ранее сообщал "СЭ", срок нахождения Дмитрия Кириченко на посту и.о. главного тренера истек – по правилам лицензирования, команду РФПЛ специалист без лицензии категории PRO может занимать всего месяц.