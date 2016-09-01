"Ростов" подписал защитника молодежной сборной России

Защитник молодежной сборной России Дмитрий Скопинцев подписал контракт с "Ростовом", информирует официальный сайт клуба. О сроках и условиях соглашения не сообщается. Скопинцев является воспитанником "Зенита". Прошлым летом 19-летний игрок перешел в "Лейпциг", тогда выступавший во второй немецкой бундеслиге. В этом сезоне клуб играет в высшем дивизионе.