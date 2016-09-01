16:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" подписал защитника молодежной сборной России

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Защитник молодежной сборной России Дмитрий Скопинцев подписал контракт с "Ростовом", информирует официальный сайт клуба. О сроках и условиях соглашения не сообщается. Скопинцев является воспитанником "Зенита". Прошлым летом 19-летний игрок перешел в "Лейпциг", тогда выступавший во второй немецкой бундеслиге. В этом сезоне клуб играет в высшем дивизионе.

 

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10433

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КОММЕНТАРИИ (7)
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SIZ170

и зачем пацана из бундеслиги выдергивать , там опыта поднабрался бы, а так на лавке мурыжить будут.....

17:54

Kirillyurrich

а потом наши решат его купить, как селихова...всех воспитанников своих повыгоняли

17:28

Dr.ZLO161

будет! он в заявке

17:27

alexway.67

А играть он до зимнего трансферного окна будет? Ведь летнее вчера закрылась.

17:16

HMR346

Жить-то можно, но вопрос насколько долго? И что делать с великим защитником Папа Гуйе?

16:38

RSDsouth

8 защитников - можно жить )

16:36

DokaHaJIu

Отличная новость!

16:26

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