"Ростов" подписал защитника молодежной сборной России

Защитник молодежной сборной России Дмитрий Скопинцев подписал контракт с "Ростовом", информирует официальный сайт клуба. О сроках и условиях соглашения не сообщается. Скопинцев является воспитанником "Зенита". Прошлым летом 19-летний игрок перешел в "Лейпциг", тогда выступавший во второй немецкой бундеслиге. В этом сезоне клуб играет в высшем дивизионе.
SIZ170
и зачем пацана из бундеслиги выдергивать , там опыта поднабрался бы, а так на лавке мурыжить будут.....
17:54
Kirillyurrich
а потом наши решат его купить, как селихова...всех воспитанников своих повыгоняли
17:28
Dr.ZLO161
будет! он в заявке
17:27
alexway.67
А играть он до зимнего трансферного окна будет? Ведь летнее вчера закрылась.
17:16
HMR346
Жить-то можно, но вопрос насколько долго? И что делать с великим защитником Папа Гуйе?
16:38
RSDsouth
8 защитников - можно жить )
16:36
DokaHaJIu
Отличная новость!
16:26