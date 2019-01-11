"Ростов" поддержал кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

"Ростов" поддержал кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Руководство ФК "Ростов" считает, что Александр Валерьевич способен сохранить все лучшее и дать положительный импульс развитию российского футбола после ЧМ-2018, когда страна обрела всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы российский футбол вышел на новый уровень. Клуб уверен, что у Александра Валерьевича все получится, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В конце декабря кандидатуру Дюкова выдвинули ряд субъектов российского футбола. Выбора главы РФС состоятся 22 февраля.