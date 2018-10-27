"Ростов" победил "Анжи" и вышел на второе место в чемпионате России

"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Анжи" в матче 12-го тура РПЛ (1:0). Единственный гол забил нападающий Бьорн Сигурдарсон после розыгрыша углового.

Отметим, что на 53-й минуте встречи дончане остались в меньшинстве: вторую желтую карточку за симуляцию получил хавбек Дмитрий Скопинцев.

"Ростов" набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице, "Анжи" с 10 баллами расположился на 15-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Анжи" (Махачкала) - 1:0 (1:0)

Гол: Сигурдарсон, 37.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Вилюш, Ингасон, Скопинцев, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Шомуродов (Кьяртанссон, 86), Сигурдарсон (Щадин, 70).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Рабиу, Гиголаев (Кацаев, 77), Тетрашвили, Чайковский (Хамдамов, 64), Кулик, Понсе, Долгов (Маркелов, 46).

Предупреждения: Скопинцев, 16. Гулиев, 25. Чайковский, 56. Чансельор, 64. Савичев, 67. Рабиу, 89.

Удаление: Скопинцев, 53 (симуляция, вторая ж.к.).

Судьи: Карасев. Аверьянов, Мурашов (все - Москва).

27 октября. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

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