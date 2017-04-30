"Ростов" победил "Амкар" в рекордном матче Медведева

"Ростов" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России с минимальным счетом обыграл "Амкар". Единственный гол на 57-й минуте встречи - через две минуты после удаления полузащитника гостей Бранко Йовичича - забил Александр Бухаров.

Отметим, что вратарь "Ростова" Никита Медведев не пропускает уже 952 минуты, по ходу игры он побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (0:0)

Гол: Бухаров, 57.

"Ростов": Медведев, Терентьев, Симич (Могилевец, 42), Сесар Навас, Кудряшов, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Азмун (Бухаров, 46), Полоз (Ерохин, 61).

"Амкар": Хомич, Баланович (Комолов, 58), Конде, Занев, Зайцев, Идову, Милькович (Гиголаев, 65), Йовичич, Гол, Костюков, Гасилин (Шиндер, 67).

Предупреждения: Милькович, 34. Идову, 57.

Удаление: Йовичич, 55.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар), Богданов (Верея).

30 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"