"Ростов" победил "Амкар" в рекордном матче Медведева

"Ростов" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России с минимальным счетом обыграл "Амкар". Единственный гол на 57-й минуте встречи - через две минуты после удаления полузащитника гостей Бранко Йовичича - забил Александр Бухаров.
Отметим, что вратарь "Ростова" Никита Медведев не пропускает уже 952 минуты, по ходу игры он побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии.
Чемпионат России
Премьер-лига
26-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (0:0)
Гол: Бухаров, 57.
"Ростов": Медведев, Терентьев, Симич (Могилевец, 42), Сесар Навас, Кудряшов, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Азмун (Бухаров, 46), Полоз (Ерохин, 61).
"Амкар": Хомич, Баланович (Комолов, 58), Конде, Занев, Зайцев, Идову, Милькович (Гиголаев, 65), Йовичич, Гол, Костюков, Гасилин (Шиндер, 67).
Предупреждения: Милькович, 34. Идову, 57.
Удаление: Йовичич, 55.
Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар), Богданов (Верея).
30 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #РостовАмкар 1:0 58' Александр Бухаров pic.twitter.com/cBetcS8tcJ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 апреля 2017 г.
Пушкарь в теме
HAZELSAMARA Думаю, что в Еврокубки всё-таки пройдёт Краснодар, а не Ростов.___________________________ Лучше бы вместо спартака и цска вошли бы Краснодар и Ростов.
21:41
rusfed 2.0
Настоящий чемпион
21:40
19740519
Медведь молодец .поздравляю отдуши
21:38
wowaizrostowa73
Что-то невероятное конечно творится : успех в Европе, рекордная серия Медведева. Дай Бог, чтобы и дальше команда так выступала ! МУЖИКИ!!!
21:38
Thomas_Boy
Удачи ростовчанам.
21:38
HAZELSAMARA
Думаю, что в Еврокубки всё-таки пройдёт Краснодар, а не Ростов.
21:33
Басист
Все мужики просто молодцы, бились и сражались, как бы ни было непросто. Медведев - просто красавец, так спас в первом тайме, рекорд по сухим минутам, десять сухих матчей! Мы по-прежнему бьемся за еврокубки и пишем историю!
21:30
R-----------S---------M
Ростсельмаш чемпион!
21:29
Басист
НИКИТАААА МЕДВЕЕЕДЕВ!!! Есть рекорд!!! Два рекорда!!!
21:26
HAZELSAMARA
Интересно, насколько с января подорожала трансферная стоимость Медведева?
21:24
savelfk
Ростов-Чемпион!
21:24