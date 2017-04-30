21:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" победил "Амкар" в рекордном матче Медведева

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"Ростов" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России с минимальным счетом обыграл "Амкар". Единственный гол на 57-й минуте встречи - через две минуты после удаления полузащитника гостей Бранко Йовичича - забил Александр Бухаров.

Отметим, что вратарь "Ростова" Никита Медведев не пропускает уже 952 минуты, по ходу игры он побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (0:0)

Гол: Бухаров, 57.

"Ростов": Медведев, Терентьев, Симич (Могилевец, 42), Сесар Навас, Кудряшов, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Азмун (Бухаров, 46), Полоз (Ерохин, 61).

"Амкар": Хомич, Баланович (Комолов, 58), Конде, Занев, Зайцев, Идову, Милькович (Гиголаев, 65), Йовичич, Гол, Костюков, Гасилин (Шиндер, 67).

Предупреждения: Милькович, 34. Идову, 57.

Удаление: Йовичич, 55.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар), Богданов (Верея).

30 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Пушкарь в теме

HAZELSAMARA Думаю, что в Еврокубки всё-таки пройдёт Краснодар, а не Ростов.___________________________ Лучше бы вместо спартака и цска вошли бы Краснодар и Ростов.

21:41

rusfed 2.0

Настоящий чемпион

21:40

19740519

Медведь молодец .поздравляю отдуши

21:38

wowaizrostowa73

Что-то невероятное конечно творится : успех в Европе, рекордная серия Медведева. Дай Бог, чтобы и дальше команда так выступала ! МУЖИКИ!!!

21:38

Thomas_Boy

Удачи ростовчанам.

21:38

HAZELSAMARA

Думаю, что в Еврокубки всё-таки пройдёт Краснодар, а не Ростов.

21:33

Басист

Все мужики просто молодцы, бились и сражались, как бы ни было непросто. Медведев - просто красавец, так спас в первом тайме, рекорд по сухим минутам, десять сухих матчей! Мы по-прежнему бьемся за еврокубки и пишем историю!

21:30

R-----------S---------M

Ростсельмаш чемпион!

21:29

Басист

НИКИТАААА МЕДВЕЕЕДЕВ!!! Есть рекорд!!! Два рекорда!!!

21:26

HAZELSAMARA

Интересно, насколько с января подорожала трансферная стоимость Медведева?

21:24

savelfk

Ростов-Чемпион!

21:24