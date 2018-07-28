23:24 28 июля | Футбол — РПЛ

"Ростов" победил "Ахмат" после удаления Семенова


"Ростов" в домашнем матче 1-го тура РПЛ обыграл "Ахмат" (1:0). Единственный гол в концовке первого тайма забил Бьорн Сигурдарсон.

Отметим, что гости более часа играли в меньшинстве после удаления Андрея Семенова, которому судья Алексей Сухой сначала показал желтую карточку, но потом поменял решение.

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Премьер-лига

1-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Ахмат" (Грозный) – 1:0 (1:0)

Гол: Сигурдарсон, 45+1.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов, Гацкан, Калачев (Гулиев, 69), Юсупов, Скопинцев (Мирзов, 63), Сигурдарсон (Шомуродов, 74).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Роши, Швец, Думбья, Исмаэл (Мусалов, 79), Бериша (Иванов, 82), Садаев (Плиев, 28).

Удаление: Семенов, 25.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы), Шаламберидзе (Москва), Петросян (Бронницы).

28 июля. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 27975 зрителей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
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Ростов - Ахмат

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-rostov-ahmat-284238/​

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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