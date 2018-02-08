"Ростов" отыгрался с 1:3 и завершил вничью матч с "Олимпией"

"Ростов" сыграл вничью со словенской "Олимпией" со счетом 3:3 в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках тренировочного сбора российского клуба.
Отметим, что по ходу встречи команда Валерия Карпина уступала 1:3 и смогла отыграться в последние 15 минут игры. Голами отметились Тимофей Калачев, Сергей Паршивлюк и Дмитрий Скопинцев.
Товарищеский матч
"Ростов" – "Олимпия" – 3:3 (0:2)
Голы: Савич, 6 (0:1). Абасс, 30 (0:2). Калачев, 52 – с пенальти (1:2). Абасс, 68 (1:3). Паршивлюк, 77 (2:3). Скопинцев, 86 (3:3).
"Ростов": Песьяков (Абаев, 53), Макеев, Сигурдссон (Паршивлюк, 46), Плиев (Вилюш, 82), Калачев, Могилевец (Ингасон, 46), Чуперка (игрок на просмотре, 35. Ионов, 60), Скопинцев, Маер, Дядюн (Сигурдарсон, 60), Шомуродов.
Предупреждения: Калачев, 24. Макеев, 59. Гацкан, 72.
8 февраля. Турция
Владимир 3107
Адаптируя известную фразу можно сказать, что ф/к "Ростов" сам себе создал проблемы, а потом стал героически их преодолевать. Подводя итоги результатов спарринг-матчей "Ростова" нужно отметить слабую игру легионеров, в том числе: всех исландцев, Шомуродова, словенца Майера, Муссы Думбии, свежего приобретения "Ростова" - Чуперки, а также всей линии обороны "Ростова" в полном составе. С такой игрой Карпину и "Ростову" под его руководством в первенстве РФПЛ мало что хорошего светит. Оптимальный состав "Ростова" был в матче против "Дуклы", в котором преимущественно играли футболисты, которые уже играли на первом отрезке первенства РФПЛ. Порадовали: Скопинцев, Ионов и Дядюн, которые можно сказать уже забронировали себе место в основном составе "Ростова". В пару к Дядюну в атаку можно попробовать Зуева и Шомуродова. А вот Сигударссону пока придётся довольствоваться выходом на замену во втором тайме матчей пока он не обретёт нужной спортивной формы, не найдёт взаимопонимания с партнёрами и не начнёт забивать голы в ворота соперников ростовчан. Это будет даже полезно и хорошо для Бьёрна, т.к. главный забойщик "Ростова" в прошлом, Сердар Азмун большинство голов за "Ростов" забил выходя на замену во втором тайме. Разумно будет для "Ростова" облегчить зарплатную платёжную ведомость для игроков и продать или отдать в аренду на условиях чтобы они не могли играть в матчах против "Ростова" игроков: Бобена, Майера, Думбию, Чуперку и Киреева.
21:37
Felix BARSA
МОЛОДЦЫ! Третий гол вообще на класс, отличная комбинация и Скопинцев замкнул передачу! Ждем побед в чемпионате! А пока трудовые матчи межсезонья!
20:10
visp1961
У Карпина не забалуешь!
19:27