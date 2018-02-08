"Ростов" отыгрался с 1:3 и завершил вничью матч с "Олимпией"

"Ростов" сыграл вничью со словенской "Олимпией" со счетом 3:3 в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках тренировочного сбора российского клуба.

Отметим, что по ходу встречи команда Валерия Карпина уступала 1:3 и смогла отыграться в последние 15 минут игры. Голами отметились Тимофей Калачев, Сергей Паршивлюк и Дмитрий Скопинцев.

Товарищеский матч

"Ростов" – "Олимпия" – 3:3 (0:2)

Голы: Савич, 6 (0:1). Абасс, 30 (0:2). Калачев, 52 – с пенальти (1:2). Абасс, 68 (1:3). Паршивлюк, 77 (2:3). Скопинцев, 86 (3:3).

"Ростов": Песьяков (Абаев, 53), Макеев, Сигурдссон (Паршивлюк, 46), Плиев (Вилюш, 82), Калачев, Могилевец (Ингасон, 46), Чуперка (игрок на просмотре, 35. Ионов, 60), Скопинцев, Маер, Дядюн (Сигурдарсон, 60), Шомуродов.

Предупреждения: Калачев, 24. Макеев, 59. Гацкан, 72.

8 февраля. Турция