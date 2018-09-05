"Ростов" ответил на заявление Басты о концерте на "Ростов Арене"

"Ростов" опубликовал ответ на заявление рэпера Басты (Василия Вакуленко) по поводу концерта на "Ростов-Арене" 29 сентября.

Ранее пресс-служба дончан сообщила, что если мероприятие состоится, все оставшиеся домашние игры – ближайшая из которых после концерта ростовского музыканта запланирована на 6 октября против "Оренбурга" – команда будет проводить на стадионе "Олимп-2".

- Уважаемый Василий! Многие футболисты и сотрудники футбольного клуба "Ростов" являются вашими поклонники и почитателями вашего творчества. Мы гордимся, что в нашем городе родился и вырос такой популярный музыкальный исполнитель, который во многих своих треках прославляет южную столицу, - говорится на странице клуба Вконтакте. - Более того, ранее мы уже связывались с вами через представителей и выходили с предложением записать официальный клубный гимн. Пожалуй, только этот факт уже говорит о том, что в клубе к вам относятся с особой теплотой.

Что касается концерта - мы не выступаем против проведения конкретно Вашего мероприятия, мы в целом возражаем относительно любой концертной программы 29 сентября. Очередная домашняя игра "Ростова" против "Оренбурга" состоится 6 октября – и мы всерьез опасаемся, что восстановить поле за неделю будет невозможно. Уверяем, что если бы ваш концерт был запланирован в одном из перерывов в чемпионате России по футболу, мы бы не только не возражали, но и поддержали бы, так как уважаем ваше творчество.

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