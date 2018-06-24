"Ростов" отправился на сбор в Австрию

"Ростов" на официальном сайте сообщил, что команда под руководством Валерия Карпина вылетела на первый предсезонный сбор, который пройдет в австрийском Бад-Радкерсбурге. Дончане прилетят в Грац, после чего поедут до места проведения сбора.

Отмечается, что на сегодня, 24 июня, у команды запланирована одна трениовка.

Расписание товарищеских матчей ростовчан будет объявлено позднее.

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Сегодня утром желто-синие отправились на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в австрийском Бад-Радкерсбурге.



Впереди у нашей команды "прямой" перелет до Граца, а следом поездка до пункта назначения.



По прилете "Ростов" ждет тренировка. pic.twitter.com/wuQqNdOSO9 – Football Club Rostov (@rostovfc) 24 июня 2018 г.

Таблица переходов РФПЛ //

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