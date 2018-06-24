09:54 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" отправился на сбор в Австрию


"Ростов" на официальном сайте сообщил, что команда под руководством Валерия Карпина вылетела на первый предсезонный сбор, который пройдет в австрийском Бад-Радкерсбурге. Дончане прилетят в Грац, после чего поедут до места проведения сбора.

Отмечается, что на сегодня, 24 июня, у команды запланирована одна трениовка.

Расписание товарищеских матчей ростовчан будет объявлено позднее.

Таблица переходов РФПЛ //
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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11739

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