16:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" открыл счет в матче со "Спартаком"

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"Ростов" открыл счет в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака". На 23-й минуте отличился Александр Бухаров

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак" 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Должны были еще в первом тайме громить этот клубишко и всё было бы ясно, но растов своей антиигрой смог таки два заковырять, притом что там еще и нарушения на наших были, то есть нельзя было голы засчитывать. Смотрим 2 тайм.

17:37

mallwen

На Таски нарушение было. Спартак - не ЦСКА или Зенит, судьи за уши не тянут.

17:31

dmchursin

Повтор специально не показывает нарушение на Таски?!Судейство на "высоте"

17:29

James Gang

Плохо Спартак играет...

17:07

shpasic

гол нельзя засчитывать! игроки Спартака до сих пор в шоке от судейства на Распил-Арене!

17:04

Обычный ростовчанин

Размочились наконец-то!

17:00