"Ростов" открыл счет в матче со "Спартаком"

"Ростов" открыл счет в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака". На 23-й минуте отличился Александр Бухаров.
Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"
"Ростов" открыл счет в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака". На 23-й минуте отличился Александр Бухаров.
Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Должны были еще в первом тайме громить этот клубишко и всё было бы ясно, но растов своей антиигрой смог таки два заковырять, притом что там еще и нарушения на наших были, то есть нельзя было голы засчитывать. Смотрим 2 тайм.
17:37
mallwen
На Таски нарушение было. Спартак - не ЦСКА или Зенит, судьи за уши не тянут.
17:31
dmchursin
Повтор специально не показывает нарушение на Таски?!Судейство на "высоте"
17:29
James Gang
Плохо Спартак играет...
17:07
shpasic
гол нельзя засчитывать! игроки Спартака до сих пор в шоке от судейства на Распил-Арене!
17:04
Обычный ростовчанин
Размочились наконец-то!
17:00