20:21 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" открыл счет в матче с "Динамо"

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"Ростов" открыл счет на 19-й минуте матча 5-го тура чемпионата России против "Динамо"Тимофей Калачев уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол на Хорене Байрамяне. Этот мяч стал для 36-летнего белоруса первым в этом сезоне.

Трансляция матча "Ростов" – "Динамо"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Duckhunter68

Движения ноги Динамовца не было. Ростовчанин наткнулся на ногу и красиво нырнул! 100% симуляции!!!

20:49