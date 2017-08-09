"Ростов" открыл счет в матче с "Динамо"

"Ростов" открыл счет на 19-й минуте матча 5-го тура чемпионата России против "Динамо". Тимофей Калачев уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол на Хорене Байрамяне. Этот мяч стал для 36-летнего белоруса первым в этом сезоне.
Трансляция матча "Ростов" – "Динамо"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РостовДинамо 1:0 19' Тимофей Калачев (пенальти) pic.twitter.com/GZs7ug10LD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Duckhunter68
Движения ноги Динамовца не было. Ростовчанин наткнулся на ногу и красиво нырнул! 100% симуляции!!!
20:49