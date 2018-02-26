"Ростов" откроет новый стадион 15 апреля матчем со "СКА-Хабаровск"

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что тестовый матч на "Ростов Арене", которая примет матчи чемпионата мира-2018, состоится 15 апреля. "Ростов" и "СКА-Хабаровск" сыграют в рамках чемпионата России. Ранее отмечалось, что арена будет введена в эксплуатацию до конца марта.
– 15 апреля стадион "Ростов Арена" примет первую игру, – цитирует "Р-Спорт" Гуськова. – "Ростов" проведет встречу в рамках чемпионата страны в премьер-лиге. В гостях у нас будет играть "СКА-Хабаровск".
vladfm6868
Вопреки - Мне вот интересно, почему, ты, такой умный и до сих пор не губернатор?
17:00 26 февраля
Вопреки
roman161_ С "Зенитом" шансов устроить праздник на новом стадионе НЕТ, по этому и решили не рисковать, что бы не разочаровывать болельщиков - выбрали прописного аутсайдера, с которым положительный результат гарантирован. Стыдно за руководство области и клуба. Уважающие себя клубы, стараются приглашать на открытие стадионов и важные мероприятия, европейские статусные команды или, хотя бы, лидеров российского чемпионата, чтобы, действительно порадовать народ футбольный... А в Ростове решили, как всегда, пустить пыль в глаза с большой помпой... не понимая (или не желая понимать), что принижают значимость всего действа, разочаровывая жителей региона.
16:34 26 февраля
roman161__
а с Зенитом в марте где будут играть?
15:12 26 февраля