15:02 26 февраля | Футбол — РФПЛ

"Ростов" откроет новый стадион 15 апреля матчем со "СКА-Хабаровск"

3

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что тестовый матч на "Ростов Арене", которая примет матчи чемпионата мира-2018, состоится 15 апреля. "Ростов" и "СКА-Хабаровск" сыграют в рамках чемпионата России. Ранее отмечалось, что арена будет введена в эксплуатацию до конца марта.

– 15 апреля стадион "Ростов Арена" примет первую игру, – цитирует "Р-Спорт" Гуськова. – "Ростов" проведет встречу в рамках чемпионата страны в премьер-лиге. В гостях у нас будет играть "СКА-Хабаровск".

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180226/1133340443.html

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

vladfm6868

Вопреки - Мне вот интересно, почему, ты, такой умный и до сих пор не губернатор?

17:00 26 февраля

Вопреки

roman161_ С "Зенитом" шансов устроить праздник на новом стадионе НЕТ, по этому и решили не рисковать, что бы не разочаровывать болельщиков - выбрали прописного аутсайдера, с которым положительный результат гарантирован. Стыдно за руководство области и клуба. Уважающие себя клубы, стараются приглашать на открытие стадионов и важные мероприятия, европейские статусные команды или, хотя бы, лидеров российского чемпионата, чтобы, действительно порадовать народ футбольный... А в Ростове решили, как всегда, пустить пыль в глаза с большой помпой... не понимая (или не желая понимать), что принижают значимость всего действа, разочаровывая жителей региона.

16:34 26 февраля

roman161__

а с Зенитом в марте где будут играть?

15:12 26 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!