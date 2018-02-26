"Ростов" откроет новый стадион 15 апреля матчем со "СКА-Хабаровск"

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что тестовый матч на "Ростов Арене", которая примет матчи чемпионата мира-2018, состоится 15 апреля. "Ростов" и "СКА-Хабаровск" сыграют в рамках чемпионата России. Ранее отмечалось, что арена будет введена в эксплуатацию до конца марта.

– 15 апреля стадион "Ростов Арена" примет первую игру, – цитирует "Р-Спорт" Гуськова. – "Ростов" проведет встречу в рамках чемпионата страны в премьер-лиге. В гостях у нас будет играть "СКА-Хабаровск".