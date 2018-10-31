Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в 12-м туре чемпионата России штрафные санкции были вынесены только по итогам матча "Ростов" – "Анжи" (1:0).

– На 77-й минуте Адиев покидал пределы технической зоны. Он оштрафован на 10 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – На 67-й и 87-й минутах болельщики скандировали нецензурные выражения. Также были скандирования в адрес команды-соперника по поводу происхождения. "Ростов" оштрафован на 140 тысяч рублей и предупрежден, что в случае повтора будут применены более серьезные санкции. (Андрей Михайлов)​

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