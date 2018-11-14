"Ростов" оштрафован на 110 тысяч рулей

КДК РФС наказал "Ростов" на 110 тысяч рублей после игры 14-го тура чемпионата России с "Динамо"​ (0:0). Дончане получили штраф за массовый выход болельщиков на поле и не соблюдение правил безопасности.

– После окончания матча на поле выбежали пять болельщиков, которые были задержаны сотрудниками МВД, – заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц. – "Ростов" наказан по совокупности за массовый выход на поле и не соблюдение правил безопасности на общую сумму 110 тысяч рулей. (Елена Григорьевская)