"Ростов" - "Оренбург": стали известны стартовые составы

"Ростов" и "Оренбург" объявили составы на матч 10-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут защитник дончан Сергей Паршивлюк и голкипер оренбургского клуба Евгений Фролов.
Состав "Ростова": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Калачев, Гулиев, Ионов, Кьяртанссон.
Запасные: Песьяков, Хаджикадунич, Зуев, Шомуродов, Салетрос, Майер, Логашов, Щадин.
Состав "Оренбурга": Фролов, Малых, Оейволе, Сиваков, Андреев, Терехов, Мишкич, Афонин, Сутормин, Деспотович, Козлов.
Запасные: Руденко, Довбня, Попович, Чуканов, Алвеш, Бреев, Шахов, Кулишев, Маляров, Чиркин, Галаджан.
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