"Ростов" опубликовал репортаж о матче со "Спартаком"

"Ростов" на своем канале в YouTube опубликовал репортаж об атомсфере на стадионе "Олимп-2" до, во время и после матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча между дончанами и красно-белыми завершилась вничью – хозяева ушли от поражения благодаря голу защитника Мацея Вилюша.

На данный момент "Ростов" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. У "Спартака", который располагается на 6-й строчке, 22 балла.

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