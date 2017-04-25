21:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" обыграл "Уфу" и снова не пропустил

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"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Уфу" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России. Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник хозяев Дмитрий Полоз. Для него этот гол стал пятым в текущем розыгрыше премьер-лиги и 12-м в сезоне.

"Ростов" идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, "Уфа" идет на 9-й строчке. Гости не могут победить с 11 марта, когда были сильнее "Крыльев Советов" (1:0). В последних восьми матчах команда Сергея Семака лишь дважды сыграла вничью. "Ростов" благодаря этой встрече продлил свою сухую серию в премьер-лиге до девяти игр.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Ростов" – "Уфа" – 1:0 (1:0)

Гол: Полоз, 23.

"Ростов": Медведев, Мевля (Могилевец, 27), Сесар Навас, Симич, Терентьев, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Байрамян, Азмун (Девич, 66), Полоз (Препелицэ, 76).

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Пауревич, Йокич, Безденежных (Обляков, 70), Засеев (Сысуев, 85), Карп, Стоцкий, Фатаи (Игбун, 37).

Предупреждения: Безденежных, 21. Карп, 29. Никитин, 53.

Судьи: НИКОЛАЕВ. Елеференко (все Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

25 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Felix BARSA

Победа потом и кровью! Полная уважуха команде, всем без исключения! ДОНЦЫ МОЛОДЦЫ!!!

23:20

mva13

Ждем продолжения эпоса-героического повествования о "Ростове"от Льва Красоткина

21:58

mva13

2 тайм для "Ростова"получился супервалидольным,но МУЖИКИ выдержали,МЕДВЕДЕВ -СУПЕР. МОЛОДЦЫ!!!

21:52

sarkis1957

Ох, и заставили понервничать земляки....Но хорошо то, что хорошо кончается!

21:50

Vosstavshiy iz Bana-2

хреновая конечно игра от ростова во втором тайме. Медведев тащил все что мог.И я честно ожидал что ростов разожмется как пружина и забьет второй.Но нет.Ладно.В лиге европу надеюсь попадут.Удачи им там!!

21:47

parafraz

Безусловно, в некоторых моментах очень сильно повезло! Но, какова выучка! Какое понимание своих функций на поле у ребят, какая физическая готовность и командное взаимодействие! Так не работает ни один тренерский штаб в России точно. По Медведеву- однозначно, плод феноменальной работы Кафанова! Так штамповать классных вратарей!?

21:42

zema1905

Сухая серия не 7 , а 9 игр.

21:42

ЗосяРанец

4 из 5 основных защитников Ростова травмированы + основной вратарь и все равно на ноль сыграть. Конечно моменты у Уфы были железные, но тут уж точно мужики.

21:35