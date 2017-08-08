"Ростов" обыграл "Динамо" в молодежном первенстве

"Ростов" в матче 5-го тура молодежного первенства премьер-лиги обыграл "Динамо" со счетом 3:1.
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Премьер-лига
Молодежные команды
5-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Москва) - 3:1 (3:0)
Голы: Соловьев, 17 (1:0). Соловьев, 23 (2:0). Дулаев, 40 (3:0). Гоманюк, 81 (3:1).
Судья: Жолобов (Волжский).
8 августа. Батайск. Стадион "МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)".
Шалманист
Фигня! Главное, чтоб первая команДа побеДила!
17:49
balaton78
Грохнули лидера! Молодцы Ростовчане! Начали Маслов и Осинов неплохо!
17:44