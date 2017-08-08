17:25 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" обыграл "Динамо" в молодежном первенстве

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"Ростовв матче 5-го тура молодежного первенства премьер-лиги обыграл "Динамо" со счетом 3:1.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

5-й тур 

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Москва) - 3:1 (3:0)

Голы: Соловьев, 17 (1:0). Соловьев, 23 (2:0). Дулаев, 40 (3:0). Гоманюк, 81 (3:1). 

Судья: Жолобов (Волжский).

8 августа. Батайск. Стадион "МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Шалманист

Фигня! Главное, чтоб первая команДа побеДила!

17:49

balaton78

Грохнули лидера! Молодцы Ростовчане! Начали Маслов и Осинов неплохо!

17:44