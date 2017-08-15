"Ростов" обязали выплатить 8,5 миллиона рублей долга по аренде

Арбитражный суд Ростовской области по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений взыскал с "Ростова" 8,5 миллиона рублей задолженности по аренде земельного участка, информирует rapsinews.ru.

Согласно материалам дела, в 2012 году стороны заключили договор аренды участка в Ростове-на-Дону. По условиям соглашения, футбольный клуб использовал землю в спортивных целях.

В результате ненадлежащего исполнения "Ростовом" обязательств по уплате арендных платежей за клубом образовалась задолженность в размере 6,7 миллиона рублей за период с декабря 2015 года по март 2017 года.

Представитель "Ростова", согласно материалам дела, в судебное заседание не явился. Арбитраж посчитал требования обоснованными, взыскав с ответчика сумму основного долга, а также пени и проценты.

В производстве суда имеется аналогичное заявление регионального министерства имущественных и земельных отношений о взыскании с "Ростова" 1,2 миллиона рублей.