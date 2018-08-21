"Ростов" объявил об уходе Сапеты

"Ростов" объявил об уходе полузащитника Александра Сапеты. Контракт между 29-летним россиянином и дончанами был расторгнут по соглашению сторон.

- Мы благодарим Александра за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! - сообщается в официальном Твиттере "Ростова".

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Александр Сапета покидает Ростов



Контракт между футбольным клубом "Ростов" и полузащитником Александром Сапетой расторгнут по соглашению сторон.



Мы благодарим Александра за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/MbRcuRracY – Football Club Rostov (@rostovfc) 21 августа 2018 г.

Сапета выступал за "Ростов" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 5 игр за дончан в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

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