18:33 | Футбол — РПЛ

"Ростов" объявил об уходе Сапеты


"Ростов" объявил об уходе полузащитника Александра Сапеты. Контракт между 29-летним россиянином и дончанами был расторгнут по соглашению сторон.

Мы благодарим Александра за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! - сообщается в официальном Твиттере "Ростова".

Сапета выступал за "Ростов" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 5 игр за дончан в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

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