17:53 | Футбол — РПЛ

"Ростов" объявил об уходе Макеева

Евгений МАКЕЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Евгений МАКЕЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

"Ростов" объявил об уходе защитника Евгения Макеева. Контракт между 29-летним россиянином и дончанами был расторгнут по соглашению сторон.

Мы благодарим Евгения за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! - сообщается в официальном Твиттере "Ростова".

Макеев выступал за "Ростов" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 18 игр в составе дончан и не отметился результативными действиями.

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