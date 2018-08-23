"Ростов" объявил об уходе Макеева

"Ростов" объявил об уходе защитника Евгения Макеева. Контракт между 29-летним россиянином и дончанами был расторгнут по соглашению сторон.

- Мы благодарим Евгения за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! - сообщается в официальном Твиттере "Ростова".

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Евгений Макеев покидает Ростов



Контракт между футбольным клубом "Ростов" и защитником Евгением Макеевым расторгнут по соглашению сторон.



Мы благодарим Евгения за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/3kK1xfiuRq – Football Club Rostov (@rostovfc) 23 августа 2018 г.

Макеев выступал за "Ростов" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 18 игр в составе дончан и не отметился результативными действиями.

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