"Ростов" объявил о подписании Паршивлюка

Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк стал игроком "Ростова", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на два года.
В минувшем сезоне воспитанник "Спартака" провел в чемпионате России 19 матчей в составе махачкалинцев, отметившись одной голевой передачей.
Также сегодня новым главным тренером ростовчан был назначен Леонид Кучук.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
У-ха-ха! А вот и опарыш хромой нарисовалси. Его только на рыбалку брать в коробке для червей. Пися, Опарыш, Абаев.....ждемс продолжения траурного банкета. Звучит похоронный марш. В клубе Ростов скоро будет новый год, им дед Кучук всем подарки принесет! Будут есть конфеты...пам-пам-пам ,сладкий чоколат пам-пам-пам! В клубе Ростов скоро будет новый год....пам-пам-пам.////
16:25
King's Bounty IIII
паршиво :))
16:00