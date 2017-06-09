"Ростов" объявил о подписании Паршивлюка

Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк стал игроком "Ростова", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на два года.

В минувшем сезоне воспитанник "Спартака" провел в чемпионате России 19 матчей в составе махачкалинцев, отметившись одной голевой передачей.

Также сегодня новым главным тренером ростовчан был назначен Леонид Кучук.