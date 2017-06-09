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"Ростов" объявил о подписании Паршивлюка

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Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк стал игроком "Ростова", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на два года.

В минувшем сезоне воспитанник "Спартака" провел в чемпионате России 19 матчей в составе махачкалинцев, отметившись одной голевой передачей.

Также сегодня новым главным тренером ростовчан был назначен Леонид Кучук.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10998

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

У-ха-ха! А вот и опарыш хромой нарисовалси. Его только на рыбалку брать в коробке для червей. Пися, Опарыш, Абаев.....ждемс продолжения траурного банкета. Звучит похоронный марш. В клубе Ростов скоро будет новый год, им дед Кучук всем подарки принесет! Будут есть конфеты...пам-пам-пам ,сладкий чоколат пам-пам-пам! В клубе Ростов скоро будет новый год....пам-пам-пам.////

16:25

King's Bounty IIII

паршиво :))

16:00