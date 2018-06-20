"Ростов объявил о переходе Логашова

"Ростов" заключил контракт с Арсением Логашовым. Контракт с 26-летним защитником подписан по схеме "3+1".

Логашов уже выступал за ростовчан в сезоне 2013/14. В составе команды он стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне Логашов играл за "Балтику", проведя за команду 37 матчей в первенстве ФНЛ.

Таблица переходов РФПЛ //

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