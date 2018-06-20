"Ростов объявил о переходе Логашова

"Ростов" заключил контракт с Арсением Логашовым. Контракт с 26-летним защитником подписан по схеме "3+1".
Логашов уже выступал за ростовчан в сезоне 2013/14. В составе команды он стал обладателем Кубка России.
В минувшем сезоне Логашов играл за "Балтику", проведя за команду 37 матчей в первенстве ФНЛ.
⚽⚽⚽ Арсений Логашов вернулся в "Ростов" Контракт с защитником подписан по схеме "3+1". Уважаемые болельщики, мы рады сообщить вам о том, что ФК "Ростов" подписал долгосрочный контракт с защитником Арсением Логашовым. Арсений – воспитанник курского футбола. Играл за следующие клубы: "Химки", "Анжи", "Ростов", "Локомотив", "Тосно", Балтика". В составе нашей команды Арсений становился обладателем Кубка России сезона 2013/2014. Мы рады вновь приветствовать игрока в нашей команде! Арсений ЛОГАШОВ, защитник: - Рад, что вернулся в "Ростов", так как в свое время провел тут очень яркий год. Здесь отличная атмосфера в команде и дружный коллектив. Очень хочу помочь "Ростову" в новом сезоне. С нетерпением жду сборов и, конечно, старта чемпионата, - сказал футболист после подписания контракта.
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