"Ростов" объявил о назначении Бердыева и обозначил круг его обязанностей

"Ростов" на своем официальном сайте объявил о назначении Курбана Бердыева на должность вице-президента – тренера клуба. Контракт с 64-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2016/17.

В обязанности Бердыева будут входить развитие инфраструктуры и детско-юношеского футбола клуба. Кроме этого, наставник будет консультировать тренеров основного и молодежного составов, специалистов, которые работают в детско-юношеском футболе.