14:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" объявил о назначении Бердыева и обозначил круг его обязанностей

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Курбан БЕРДЫЕВ расширил свои полномочия.Бердыев как Венгер. Новый формат "Ростова"

"Ростов" на своем официальном сайте объявил о назначении Курбана Бердыева на должность вице-президента – тренера клуба. Контракт с 64-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2016/17.

В обязанности Бердыева будут входить развитие инфраструктуры и детско-юношеского футбола клуба. Кроме этого, наставник будет консультировать тренеров основного и молодежного составов, специалистов, которые работают в детско-юношеском футболе.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10446

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Материалы сюжета: Бердыев и "Ростов": уйти нельзя остаться

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Felix BARSA

Прекрасно ! Ждем матчей с лидерами чемпа ЦСКА,Зенитом и др,правда судьи в этом сезоне лютуют,надеюсь не испортят нам матчи !

15:49

lokofanat

Круг обязанностей Бердыева теперь: сидеть и равномерно перебирать чётки в руках.

15:30

Platinum1991

Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев! Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе! Где был Ростов до??? И где стал после, когда Ростов ЗА УШИ вытащил Курбан Бердыев из вылета из РФПЛ и ПРИВЁЛ Ростов, за футбольные ноги, к групповому этапу Лиги чемпионов и серебряным медалям чемпионата России! То-то и ОНО!!! ЭТО полностью ЗАСЛУГА Курбана Бердыева и его тренерского штаба! Вместе трудились на ОБЩЕЕ футбольное победное ДЕЛО! Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Ростову есть на кого МОЛИТЬСЯ! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!

15:18

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