"Ростов" объявил о назначении Бердыева и обозначил круг его обязанностей

"Ростов" на своем официальном сайте объявил о назначении Курбана Бердыева на должность вице-президента – тренера клуба. Контракт с 64-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2016/17.
В обязанности Бердыева будут входить развитие инфраструктуры и детско-юношеского футбола клуба. Кроме этого, наставник будет консультировать тренеров основного и молодежного составов, специалистов, которые работают в детско-юношеском футболе.
Felix BARSA
Прекрасно ! Ждем матчей с лидерами чемпа ЦСКА,Зенитом и др,правда судьи в этом сезоне лютуют,надеюсь не испортят нам матчи !
15:49
lokofanat
Круг обязанностей Бердыева теперь: сидеть и равномерно перебирать чётки в руках.
15:30
Platinum1991
Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев! Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе! Где был Ростов до??? И где стал после, когда Ростов ЗА УШИ вытащил Курбан Бердыев из вылета из РФПЛ и ПРИВЁЛ Ростов, за футбольные ноги, к групповому этапу Лиги чемпионов и серебряным медалям чемпионата России! То-то и ОНО!!! ЭТО полностью ЗАСЛУГА Курбана Бердыева и его тренерского штаба! Вместе трудились на ОБЩЕЕ футбольное победное ДЕЛО! Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Ростову есть на кого МОЛИТЬСЯ! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
15:18