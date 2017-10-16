16:29 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" не собирается увольнять Кучука

2

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц опроверг информацию о том, что главный тренер команды Леонид Кучук​ может быть отправлен в отставку. Напомним, желто-синие не побеждают в чемпионате России 7 матчей подряд и опустились с 3-го на 11-е место в турнирной таблице.

– Леонид Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно, – цитирует Арутюнянца donnews.ru.

Напомним, белорусский тренер возглавил "Ростов" в июне 2017 года. Он подписал контракт на один год с возможностью продления на такой же срок.

Дополнительная информация

http://www.donnews.ru/Prezident-FK-Rostov-Arutyunyants-Leonid-Kuchuk-ne-budet-uvolen-_31493

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

coxo

вылетит ростов в этом году абсолютно убогая игра а потом будет долго выбираться из фнл

17:04

Вопреки

Да уж... Такого стремительного падения в таблице я и не припомню... И уже от привычных, двух-годичной давности, СТЫКОВ для "Ростова", отделяет всего 3 очка... А впереди выезд к "Тосно", с которым НИКОМУ легко не будет.

16:42