"Ростов" не собирается увольнять Кучука

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц опроверг информацию о том, что главный тренер команды Леонид Кучук​ может быть отправлен в отставку. Напомним, желто-синие не побеждают в чемпионате России 7 матчей подряд и опустились с 3-го на 11-е место в турнирной таблице.

– Леонид Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно, – цитирует Арутюнянца donnews.ru.

Напомним, белорусский тренер возглавил "Ростов" в июне 2017 года. Он подписал контракт на один год с возможностью продления на такой же срок.