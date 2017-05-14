"Ростов" не проигрывает дома второй чемпионат подряд

"Ростов" в домашнем матче 28-го тура премьер-лиги победил "Рубин" (4:2). Ростовчане не проигрывают на своем поле второй чемпионат подряд. "Ростов" повторил достижение "Спартака", которые не знали в домашних играх неудач с 1992 по 1994 год.

Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"