20:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" не проигрывает дома второй чемпионат подряд

0
0
0
0
1

"Ростов" в домашнем матче 28-го тура премьер-лиги победил "Рубин" (4:2). Ростовчане не проигрывают на своем поле второй чемпионат подряд. "Ростов" повторил достижение "Спартака", которые не знали в домашних играх неудач с 1992 по 1994 год.

Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бармалей3000

Круто как сделали не богатую команду Великой один Бердыев знает!!!!

21:06