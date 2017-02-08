"Ростов" не планирует подписывать новых игроков

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подчеркнул, что "Ростов" не планирует пополнять состав до конца текущего трансферного окна. Ранее сообщалось, что желто-синие рассматривают возможность подписания контракта с полузащитником "Твенте" Камохело Мокотджо, если клуб покинет Кристиан Нобоа.

На вопрос, планирует ли клуб усиливать состав до закрытия трансферного окна в России, Гуськов ответил:

"Нет, потому что заявочный период в Лиге Европы закрылся. Мы, во-первых, никого не потеряли, во-вторых, приобрели Марко Девича, который, надеемся, усилит нашу команду, - приводит ТАСС слова Гуськова. - Команда в этом составе и форме, в которой она на сегодняшний день находится, готова к выполнению задач как в Лиге Европы, так и во втором круге чемпионата России.