13:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" не планирует подписывать новых игроков

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Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подчеркнул, что "Ростов" не планирует пополнять состав до конца текущего трансферного окна. Ранее сообщалось, что желто-синие рассматривают возможность подписания контракта с полузащитником "Твенте" Камохело Мокотджо, если клуб покинет Кристиан Нобоа.

На вопрос, планирует ли клуб усиливать состав до закрытия трансферного окна в России, Гуськов ответил:

"Нет, потому что заявочный период в Лиге Европы закрылся. Мы, во-первых, никого не потеряли, во-вторых, приобрели Марко Девича, который, надеемся, усилит нашу команду, - приводит ТАСС слова Гуськова. - Команда в этом составе и форме, в которой она на сегодняшний день находится, готова к выполнению задач как в Лиге Европы, так и во втором круге чемпионата России.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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футбол_2018

Ну а зачем им усиливаться??Состав у них и так на зависть!!Все линии сбалансированы!Команда живет по средствам, а не бесится с жиру как питерские и столичные евреи!!Удачи Ростову и КББ!!

14:37

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